"Nicht das erste Mal, dass Neymar auf alle scheißt"

Paris Saint-Germain droht in eine schwere Krise abzudriften, sportlich wie atmosphärisch. Daran trägt Superstar Neymar zumindest in letzterem Sinn großen Anteil. Der ehemalige französische Nationalspieler und PSG-Akteur Jerome Rothen ist komplett außer sich.

Was war passiert? Nach der 0:1-Niederlage im Achtelfinale der Champions League gegen den FC Bayern war Neymar bei einem Besuch einer Fastfoodkette erwischt worden und nahm obendrein an einem Pokerturnier teil. Ein absolut respektloses Verhalten, empört sich Rothen.

"Das Problem ist, dass ihm seit seiner Ankunft niemand im Verein gesagt hat, dass das nicht gut ist, oder dass das nicht richtig ist", poltert sich Rothen in Rage. "Ich habe ihn seit seiner Genesung verteidigt, weil er nichts falsch gemacht hat. Campos hat uns bei 'Rothen is on fire' gesagt, dass er bisher perfekt war. Ich möchte ihm glauben. Aber das Problem ist, was er dann auf dem Feld zeigt."

Binnen kürzester Zeit ist Neymar gleich mehrfach negativ in die Schlagzeilen geraten. In der Pause des letzten Meisterschaftsspiels in Monaco ist er in der Kabine heftig mit PSG-Berater Luis Campos aneinandergeraten. Dabei sollen so krass die Fetzen geflogen sein, dass sogar Teile der Mitspieler schockiert waren.

