Paris Saint-Germain : Heißer PSG-Leak: Mauricio Pochettino wollte Gianluigi Donnarumma gar nicht

In Fußballitalien ist es schon längst ein großer Skandal, dass Gianluigi Donnarumma, einer der treibenden Kräfte es EM-Gewinns, noch nicht unumstrittene Nummer 1 bei Paris Saint-Germain ist.

Donnarummas überwiegender Reservestatus liegt wohl vor allem an Mauricio Pochettino. Der PSG-Trainer hatte laut La Repubblica nicht die Absicht, Donnarumma in diesem Sommer an die Seine zu holen. Offenbar ist der vielbeachtete Transfer des fraglos hochtalentierten Torhüter auf Druck der katarischen Vereinsbesitzer durchgeboxt worden.