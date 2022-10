Wirbel um Kylian Mbappe: Das sagt PSG-Kollege Sergio Ramos

"Ich glaube nicht an Gerüchte, wir konzentrieren uns auf unsere Arbeit, wir lesen keine Zeitungen", stellte der Innenverteidiger gegenüber Canal+ klar. "Das einzige, was ich ihnen sagen kann, ist, dass ich mit Kylian befreundet bin, er ist sehr glücklich hier." Also alles nur Spekulation?

Im Gespräch mit ESPN wiederholte Ramos sein Statement noch einmal mit anderen Worten. "Die Nachrichten um uns herum überraschen uns manchmal sogar. Ich hoffe, er wird noch viele Jahre hier sein", sagte der Spanier in Bezug auf Mbappe. PSG verfolgt mit seinem Aushängeschild einen ähnlichen Plan.

Der Nobelklub hat sich bei Mbappes Vertragsverlängerung schließlich nicht lumpen lassen. Für die kommenden drei Jahre streicht der Nationalspieler insgesamt knapp 250 Mio. Euro an Gehalt ein. Darüber hinaus genießt der Angreifer Mitspracherecht bei Transfers. Und genau hierbei soll es zum Streit zwischen Verein und Profi gekommen sein.