Paris Saint-Germain : Verlust von Identifikation? In der PSG-Kabine wird kein Französisch gesprochen

In Deutschland ist es selbstverständlich, dass die Neuzugänge eines deutschen Vereins Deutsch lernen, um sich miteinander unterhalten zu können. In Frankreich scheinen die Uhren in diesem bestimmten Punkt aber anders zu ticken. Zumindest bei Paris Saint-Germain.