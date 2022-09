Champions League Internes Duell: Neymar jagt Kumpel Lionel Messi

Im Sommer stand Neymar (30) bei Paris Saint-Germain noch auf der Abschussliste. Die anhaltende Kritik an ihm hat den Angreifer offenbar zu Höchstleistungen animiert. In der Champions League brillierte er gegen Juventus Turin (2:1) abermals. Selbst Teamkollege Leo Messi (35) muss jetzt auf der Hut sein.

Gegen Juve bereitete Neymar das 1:0 mit einem unwiderstehlichen Lupfer auf Kylian Mbappe (23) vor. Es war gleichzeitig der 32. Treffer, den der Brasilianer in seiner Karriere in der Königsklasse auflegte. Damit belegt er in der ewigen Bestenliste den vierten Platz.

In seiner aktuellen Form könnte Neymar also sowohl Messi als auch CR7 beträchtlich auf die Pelle rücken. In der noch jungen Saison kommt der Linksaußen bereits auf 16 Torbeteiligungen in acht Begegnungen. Ein Großteil (13) davon entfiel auf die Ligue 1, die PSG momentan punktgleich mit Olympique Marseille anführt.