Ligue 1 : "Ja, es ist möglich": Kylian Mbappe schürt PSG-Hoffnungen auf Verbleib

Alle Augen waren mal wieder auf Kylian Mbappe gerichtet, der beim klaren 5:1 gegen den FC Lorient überragte und nicht nur zwei Tore erzielte, sondern auch noch drei seiner Mitspieler auflegte. Der Man of the Match war also schnell gefunden.

Was aber noch viel wichtiger war als seine fünf Torbeteiligungen gegen den Abstiegskandidaten der Ligue 1, waren die Antworten, die er gab, nachdem er bei Prime Video zu seiner noch immer ungeklärten Zukunft an der Seine befragt worden war.

