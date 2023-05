Jose Mourinho reagiert mit viel Humor auf PSG-Gerüchte

In regelmäßigen Abständen ist von einem konkreten PSG-Interesse an Jose Mourinho die Rede. Den begehrten Übungsleiter bringen die ständigen Spekulationen allerdings nicht aus dem Konzept.

Jose Mourinho ist schon lange genug im Business unterwegs, um sich von Mutmaßungen um seine Person nicht aus dem Konzept bringen zu lassen. So bringen ihn die ständigen Gerüchte über ein Engagement bei PSG lediglich zum Schmunzeln.

"Wenn PSG nach mir sucht, haben sie mich nicht gefunden. Sie haben nicht mit mir gesprochen", frotzelte Mourinho während der Pressekonferenz vor dem Hinspiel im Halbfinale der Europa League gegen Bayer Leverkusen (Donnerstag, 21 Uhr).

Dem nicht genug, legte er nach, dass er sich bei der AS Rom außerordentlich wohlfühlt: "Ich bin glücklich hier, das kann ich nicht verbergen. Ich mag die Leute, ich habe ein gutes Verhältnis zu den Besitzern und wenn ich etwas anderes sage, lüge ich."

Mourinho wird allein aus Tradition immer auf das Karussell gesetzt, wenn bei irgendeinem Topklub die Trainerstelle frei wird. So geschehen beim FC Chelsea oder eben schon seit Längerem in Paris. Mourinhos Fokus liegt aber erst mal auf dem Sportlichen, an die Roma ist er noch bis 2024 gebunden.