Newcastle United lockt Julian Draxler vor Wechsel in die Premier League?

Julian Draxler darf Paris Saint-Germain in der laufenden Transferperiode verlassen. Der Deutsche steht Medienberichten zufolge auf der schwarzen Liste von Sportdirektor Luis Campos. Zieht es den Nationalspieler in die Premier League?

Paris Saint-Germain ist bereit, sich Angebote für den Weltmeister von 2014 anzuhören. Er soll Medienberichten zufolge ebenso wie seine Mannschaftskollegen Mauro Icardi, Layvin Kurzawa, Ander Herrera und Leandro Paredes in der laufenden Transferperiode den Prinzenpark verlassen und Geld in die Kassen spülen.

Wie das französische Onlineportal Le10Sport in Erfahrung gebracht hat, zeigt Newcastle United Interesse an einer Verpflichtung von Draxler. Die Magpies sollen bereits Gespräche mit dem Berater des ehemaligen Schalkers geführt haben.

Julian Draxler war im Januar 2017 für 36 Millionen Euro Ablöse vom VfL Wolfsburg nach Paris gewechselt, sein Vertrag ist noch bis 2024 gültig. In den vergangenen Jahren wurde der 28-Jährige mehrfach mit einem Vereinswechsel in Verbindung gebracht. Draxler, der sich in Paris privat rundum wohlfühlt, wollte bisher aber nie weg.