Juventus Turin mit Ã¼berraschender KursÃ¤nderung bei Weston McKennie

Weston McKennie dürfte für Juventus Turin noch wichtiger werden

Für Juventus Turin kommt es an diesem Sonntag (20.45 Uhr) zum Topspiel in der Serie A gegen den AC Mailand. McKennie spielte in der Länderspielphase zweimal für die US-amerikanische Nationalmannschaft, erhielt beim 1:3 gegen Deutschland ein Mandat in der Startelf.

McKennies Aktien dürften in den kommenden Wochen sogar noch steigen. Paul Pogba steht aufgrund seines Dopingvergehens eine mehrjährige Sperre bevor und Nicolo Fagioli darf aufgrund von illegalen Wetten seinem Beruf mindestens sieben Monate nicht nachgehen.

Verwendete Quellen

calciomercato.com