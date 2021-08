Paris Saint-Germain : Kampf um Kylian Mbappe: Messi als Ass im PSG-Ärmel?

Kylian Mbappe machte den Fans aus Paris vor wenigen Wochen noch Mut, als er erwähnte, dass er mit PSG unbedingt einmal die Champions League gewinnen möchte.

Die Verantwortlichen haben seinen Wunsch erhört und ihm eine schlagkräftige Truppe zusammengestellt, die in Europa auf dem Papier beinahe unschlagbar wirkt.

Um den Franzosen von der Qualität der verbesserten Offensive zu überzeugen, ließ Coach Mauricio Pochettino Mbappe nach Informationen von ESPN nun im Zwei-Gegen-Zwei mit Leo Messi agieren. Die beiden Angreifer harmonierten sehr gut miteinander und erzielten in den Einheiten eine Menge Tore.

Des Weiteren bildeten Messi, Neymar und Mbappe in den Trainingsspielen ein gefürchtetes Trio, das die gegnerischen Teams in Grund und Boden spielte. Pochettino möchte seinem abwanderungswilligen Stürmer damit beweisen, wie dominant PSG in den nächsten Monaten auftreten wird.