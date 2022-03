Paris Saint-Germain : "Katastrophal!" PSG-Kapitän Marquinhos sieht nach Blamage gegen Monaco Titel in Gefahr

Paris Saint-Germain kommt einfach nicht zur Ruhe. Am Sonntag ließ sich der Ligue-1-Serienmeister vom AS Monaco bloßstellen. Kapitän Marquinhos ist außer sich.

"Es ist katastrophal. Es ist schwer zu verdauen. Das war unser schlechtestes Spiel in diesem Jahr", echauffierte sich Marquinhos nach dem katastrophalen Auftritt. Paris Saint-Germain war dem AS Monaco am Ende mit 0:3 unterlegen, Wissam Ben Yedder traf doppelt und auch der eingewechselte Kevin Volland erzielte einen Treffer.

An der Seine brodelt es nach dem Ausscheiden im Achtelfinale der Champions League also weiter. In der Ligue 1 war es für PSG die dritte Niederlage im fünften Spiel. Zum Glück für die Pariser beträgt der Vorsprung auf den Tabellenzweiten Olympique Marseille noch immer satte zwölf Punkte.

