Paris Saint-Germain : Kehrtwende? Kylian Mbappe bereit für neuen PSG-Vertrag

Für die meisten Experten ist der ablösefreie Wechsel von Kylian Mbappe zu Real Madrid in diesem Sommer längst beschlossene Sache. Der Stürmer von Paris Saint-Germain löste mit seiner Aussage nach dem Sieg über Saint-Etienne jetzt allerdings neue Spekulationen um einen Verbleib in Frankreich aus.

Spiele wie dieses offenbaren, wie abhängig PSG, ungeachtet all der anderen Superstars im Kader, von den Fähigkeiten des Kylian Mbappe ist. Umso bedauerlicher wäre es, wenn der Angreifer seine Zelte im Sommer tatsächlich abbrechen sollte. BILD hatte schon im Januar vermeldet, dass Real Madrid eine Einigung erzielen konnte, die Mbappe ein Jahresgehalt von 50 Millionen Euro ermöglicht.

Während seine prominenten Sturmpartner Lionel Messi und Neymar Jr. in dieser Saison nur punktuell überzeugen, besticht Kylian Mbappe mit einer unglaublichen Konstanz. Beim 3:1-Heimsieg gegen Saint-Etienne drehte der 23-Jährige die Partie mit seinen beiden Treffern. Das letzte Tor von Danilo legte er mit einer herrlichen Flanke per Außenriss auf.

"Mir bleibt nur noch Cavani, um der beste Torschütze in der Geschichte von PSG zu werden. Wir werden sehen, was passiert", erklärte Mbappe, der den Rekord schon gerne erreichen würde. "Der beste Torschütze von PSG zu sein, ist etwas, das nicht außer Acht gelassen werden darf." Um die 200er-Marke zu knacken, fehlen dem Goalgetter noch 45 Tore, wofür er gewiss länger als bis zum Ende seines Vertrags am 30. Juni 2022 benötigen würde.

L'Equipe: Mbappe offen für neuen PSG-Vertrag

Die französische Fachzeitung L'Equipe berichtet indes, dass Mbappe die "Tür zu einer Vertragsverlängerung bei PSG" geöffnet habe. Zuletzt war ein neuer Vertrag bis 2024 im Gespräch, der dem Weltmeister mittelfristig einen Wechsel zu Real Madrid ermöglichen würde. Zuvor könnte er den Rekord von Cavani holen.