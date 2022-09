Paris Saint-Germain Keylor Navas: Abschied geplatzt – PSG-Bosse machen sich Sorgen

Navas weiter: "Es erfüllt mich mit Stolz, sich so geliebt zu fühlen, dass sie auf einen setzen. Es ist auch an der Zeit zu verkünden, dass ich in Paris weiter hart arbeiten werde, ohne den Glauben zu verlieren, dem Team so gut wie möglich zu helfen, ohne aufzugeben und wie immer jeden Tag mein Bestes zu geben."