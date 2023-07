Lionel Messi schickt unmissverständliche Botschaft an seinen Ex-Klub

An sein Intermezzo in der französischen Hauptstadt wird der Argentinier wohl nicht die besten Erinnerungen haben. Nachdem er in seiner ersten Saison mit einigen Verletzungen zu kämpfen hatte, legte Lionel Messi in seiner zweiten Spielzeit eine Schippe drauf, an seine astronomischen Statistiken aus seiner Zeit beim FC Barcelona kam er jedoch nicht ganz ran. Zudem geriet er dann sowohl mit dem Verein als auch mit den Fans aneinander.

Trip nach Saudi-Arabien als Brandbeschleuniger

In Paris kam der 36-Jährige nie so richtig an. So berichtete er unter anderem, dass er seine Kinder anders als noch in Barcelona kaum von der Schule abholen konnte und auch sein Privatleben im Allgemeinen gelitten hatte.

Eine Episode sorgte schließlich dafür, dass das Tischtuch endgültig zerrissen wurde: Als er für einige Tage nach Saudi-Arabien reiste, um als Tourismusbotschafter für das Land zu fungieren, weil er dachte, er hätte die Erlaubnis des Vereins, änderte PSG die Urlaubspläne der Mannschaft wegen einer Niederlage in der Liga und stellte den Argentinier bloß, indem sie durchsickern ließen, dass er das Training geschwänzt hatte. Messi musste sich schließlich öffentlich entschuldigen, nachdem in den französischen Medien Kritik an ihm geübt worden war.