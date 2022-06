FC Liverpool "Jürgen Klopp rief Kylian Mbappe mehrfach an"

Einen Korb handelte sich indes auch der FC Liverpool ein. Die Reds buhlten nach Informationen des französischen Journalisten Abdellah Boulma ebenfalls in den vergangenen Monaten um Mbappe. "Es gab einen dritten Protagonisten, Liverpool, auch wenn diese Option schnell beiseite gelegt wurde", so Boulma gegenüber Sport.fr.

Mutter von Mbappe ist Liverpool-Anhängerin

Mbappes Mutter hätte es womöglich gerne gesehen, wäre ihr Filius an die Anfield Road gewechselt. Der FC Liverpool ist "der Lieblingsverein meiner Mutter, meine Mutter liebt Liverpool", erklärte Mbappe unlängst in einem Interview mit The Telegraph.