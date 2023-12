Kolo Muani vor Königsklassen-Showdown gegen BVB optimistisch

Für PSG ist in der Champions League von Gruppensieg bis Ausscheiden noch alles möglich. Die Franzosen gastieren am Mittwoch im Kampf um den ersten Platz in Dortmund. Die Borussia liegt in der Tabelle aktuell noch drei Punkte vor PSG.

Sollte der Klub aus der französischen Hauptstadt allerdings verlieren, würde der Gewinner des Spiels Newcastle gegen AC Mailand das Team von Trainer Luis Enrique (53) noch aus dem Wettbewerb kegeln. Paris müsste dann den Gang in die Europa League antreten.

Kolo Muani bewahrt die Ruhe

Stürmer Randal Kolo Muani malt sich jedoch im Vorfeld des Spiels keine Horrorszenarien aus und bleibt gelassen: "Wir haben die ganze Woche gut gearbeitet. Wir sind zuversichtlich und wissen, dass uns ein großes Spiel bevorsteht und sind bereit", so der ehemalige Eintracht-Stürmer.

Randal Kolo Muani - Foto: sbonsi / Shutterstock.com

Luis Enrique übe derweil keinen Druck auf die Mannschaft auf und wisse um die Qualität der Spieler, ergänzte der 25-Jährige. "Die Fans müssen keine Angst haben, es wird schon."

Siegtreffer gegen Nantes

Am Wochenende hatte Kolo Muani seinem neuen Arbeitgeber den 2:1-Siegtreffer gegen Nantes beschert. Das Spiel war nicht gerade der größte Leckerbissen, der französische Nationalspieler hob aber im besten fußballerischen Phrasenjargon allerdings die Wichtigkeit der drei Punkte hervor.

Seinen Platz in der Startelf von PSG hat Kolo Muani seit seinem Last-Minute-Wechsel von Eintracht Frankfurt noch nicht wirklich gefunden. Der Stürmer kam in den letzten drei aufeinanderfolgenden Ligue-1-Spielen nur von der Bank.

Immerhin: Dabei erzielte er zwei Tore und bringt sich somit für einen Startelf-Einsatz gegen Dortmund in Position. Der 25-Jährige kennt den Gegner außerdem bereits aus der vergangenen Bundesliga-Saison noch bestens.

Verwendete Quellen

CulturePSG