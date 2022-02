Paris Saint-Germain : Kun Agüero platzt wegen Kritik an Kumpel Messi der Kragen

Paris Saint-Germain zeigte gegen Real Madrid eine beeindruckende Vorstellung. Auch Lionel Messi spielte stark auf. Dennoch wurde der Argentinier wegen seines vergebenen Elfmeters in Frankreich heftig kritisiert. Sergio Agüero platzte daraufhin der Kragen.

Es geschah in der 62. Spielminute beim Königsklassen-Kracher zwischen Paris Saint-Germain und Real Madrid. Lionel Messi trat zum Elfmeter an, scheiterte aber am glänzend aufgelegten Real-Keeper Thibaut Courtois.

PSG drohte trotz drückender Überlegenheit den Sieg zu verpassen, holte dank des Treffers von Kylian Mbappe in der 4. Minute der Nachspielzeit aber noch den Heimerfolg. Während Frankreichs Gazetten nach der Partie den Matchwinner in den höchsten Tönen lobten, gab es an Messi harte Kritik.