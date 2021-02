Paris Saint-Germain : Kylian Mbappe: "Auf der Straße töte ich dich!"

In Coronazeiten sind verbale Scharmützel zwischen Spielern besonders gut zu vernehmen. Zu einem der besonders heftigen Art kam es am Dienstagabend im Achtelfinalhinspiel der Champions League zwischen dem FC Barcelona und Paris Saint-Germain (1:4). Die Protagonisten: Kylian Mbappe und Jordi Alba.

Der PSG-Superstar raunzte Dest allerdings laut MOVISTAR+ ziemlich hart an. "Fass mich nicht an!", zürnte Mbappe auf Spanisch. Wind von der ganzen Situation hatte der zu Beginn erwähnte Alba bekommen, der zunächst versuchte, als Streitschlichter zu fungieren. "Er wollte sich nur bei dir entschuldigen. Du bist arrogant."

Auf katalanischer Seite klinkte sich dann auch noch Gerard Pique ein, der Mbappes Aussagen ebenfalls vernommen hatte. "Was willst du?", geiferte er in Richtung Mbappe. "Wen willst du denn töten, hä? Wen willst du töten?"

Am Ende zog Alba einen Schlussstrich und spielte auf seinen ehemaligen Teamkollegen Neymar an. "Der Junge lernt halt vom Schlimmsten!", soll er bezugnehmend auf Mbappe gesagt haben. Der 2017 nach Paris gewechselte Superstar liefert sich in regelmäßigen Abständen hitzige Wortgefechte mit seinen Gegenspielern.