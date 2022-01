Paris Saint-Germain : Kylian Mbappe auf eigenem Wandbild mit dem Tod bedroht

In Frankreich ist offensichtlich nicht jeder großer Fan von Kylian Mbappe. Der Superstar von Paris Saint-Germain wird auf seinem Wandbild in der Stadt Bondy mit dem Tod bedroht.

Bevor er 2013 in den Nachwuchs des AS Monaco wechselte, lernte Kylian Mbappe beim AS Bondy das Fußballer-Einmaleins. In der 55.000-Seelen-Stadt wurde gemäß Le Parisien Mbappes Wandbild mit einem geschmacklosen Graffiti mit der Botschaft "Mbappe, du bist tot" beschmiert.

Ausschlaggebend ist der Wahlkampf, der aktuell in Bondy geführt wird. Sylvine Thomassin, die Ende des Monats für das Amt der Bürgermeisterin kandidiert, wurde in der Vergangenheit heftig dafür kritisiert, weil sie bei mehreren Veranstaltungen gemeinsam mit Mbappe auftrat.