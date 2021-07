Paris Saint-Germain : Kylian Mbappe: Vermeintlicher Treueschwur sorgt für Ärger

Kylian Mbappe konnte sich mit Paris Saint-Germain bislang nicht auf eine Verlängerung seines bis 2022 laufenden Vertrages einigen. In den Medien wurde daher über einen Wechsel in diesem Sommer gemutmaßt. Real Madrid wird immer wieder als Abnehmer genannt. PSG veröffentlichte nun ein Interview mit Mbappe - und verärgerte diesen damit angeblich.

Der Weltmeister von 2018 sprach mit den vereinseigenen Sendern über seine Ziele und schloss dabei vermeintlich einen Wechsel in dieser Transferperiode aus. "Mein größter Traum ist es, die Champions League mit PSG zu gewinnen. Das wäre unglaublich", so der Weltmeister.

Damit schien ein Abgang nach Spanien erst einmal vom Tisch zu sein. Doch die Aussagen sorgen nun für Ärger. Das Mbappe-Umfeld ist laut der Zeitung L'Equipe sauer auf den Scheich-Klub. Der Grund: Das Interview wurde bereits im Mai geführt und sollte im Juni veröffentlicht werden. Erschienen ist es aber erst jetzt.

Zudem sollen Aussagen aus dem Zusammenhang gerissen worden sein. Im Zeitraum des Gesprächs soll Mbappe intensiv über seine Zukunft nachgedacht haben. Mittlerweile soll er beschlossen haben, nicht bei PSG zu verlängern.

Real Madrid könnte sich den 22-Jährigen in der Folge im nächsten Jahr ablösefrei sichern. So haben es die Königlichen in diesem Sommer mit David Alaba vom FC Bayern München gemacht.

Pochettino weiß nichts von Mbappes Wechselplan

Mauricio Pochettino (48) will von Mbappes Abschiedswunsch nichts wissen. "Kylian hat mir davon auf keinen Fall erzählt", beteuert der argentinische Chefcoach. "Das einzige, was klar ist, ist, dass Kylian noch ein Jahr Vertrag hat."