Kylian Mbappe beschwört PSG-Beben herauf

Paris Saint-Germain ließ Sechstligist Pays de Cassel im Pokal am Montag nicht den Hauch einer Chance. Beim 7:0 glänzte Topstürmer Kylian Mbappe (24) mit einem Fünferpack. Zudem führte er sein Team als Kapitän aufs Feld, was intern für Diskussionsstoff sorgt.

Nach dem Pokal-Match überraschte PSG-Coach Christophe Galtier (56) mit der Aussage, dass Mbappe seit Saisonbeginn als Vizekapitän hinter Marquinhos (28) fungiert. In den zwei bisherigen Partien, in denen der Innenverteidiger nicht an Bord war, übernahm jedoch der bisherige Stellvertreter von Kapitän Marquinhos Presnel Kimpembe (27), der im Pokal verletzt passen musste, die Kapitänsbinde und nicht Mbappe.

Kimpembe nahm am Dienstag Stellung zu dem außer Kontrolle geratenen Thema. "In den letzten Stunden habe ich viele Dinge über mich gehört und gelesen. Ich möchte die Sachen klarstellen, um zu verhindern, dass weiterhin falsche Informationen über mich verbreitet werden", erklärte der Abwehrspieler auf Social Media.

Gleichzeitig gab er zu von Galtiers Aussage überrascht worden zu sein. "Ich wurde nicht über diese Entscheidung informiert, das ist völlig falsch …", berichtete Kimpembe und dementierte damit die Gerüchte über eine interne Absprache, aus der hervorging, dass Mbappe fortan das Amt des Vizekapitäns innehat.