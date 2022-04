Kylian Mbappe: Emmanuel Macron kämpft um PSG-Verbleib

Frankreichs amtierendes Staatsoberhaupt wurde dann aber deutlich: "Es ist also besser, dafür zu kämpfen, dass er in der Ligue 1 bleibt, denn er ist ein großartiger Spieler." Mbappes Vertrag in Paris läuft in wenigen Wochen aus. Nach eigenen Aussagen hat der 23-Jährige noch keine endgültige Entscheidung über seine Zukunft getroffen.