Paris Saint-Germain : Neymar vor Verlängerung - Kylian Mbappe freut sich

Neymar wird seinen 2022 auslaufenden PSG-Vertrag in Kürze verlängern. Er sei sehr glücklich und wolle in Paris bleiben, sagte der Brasilianer vergangene Woche gegenüber TF1. Die neue Arbeitsvereinbarung soll bis 2026 datiert sein und wird womöglich noch in dieser Woche verkündet.

Über Neymars Entschluss, langfristig an der Seine zu verkehren, freut sich nicht nur die Belegschaft. Kylian Mbappe reagiert ebenfalls äußerst positiv. "Das sind großartige Neuigkeiten", sagte der andere Pariser Ausnahmekönner nach dem 2:0 gegen Olympique Marseille am Sonntag bei CANAL+.

Punkt eins auf der To-do-Liste darf also schon mal abgehakt werden. Bei Punkt zwei dürfte es in Kürze ebenso eine Entscheidung geben. Denn auch Mbappes Zukunft soll so schnell wie möglich geklärt werden.