Kylian Mbappe dankt Lionel Messi: "Ich habe viel von dir gelernt"

"Herzlichen Glückwunsch, Legende" schrieb der Franzose am Wochenende auf Instagram unter ein Bild, das ihn gemeinsam mit PSG-Buddy Messi zeigt. "Ich wünsche dir einen schönen Tag mit deiner Familie und deinen Freunden."

Messi beging am 24. Juni dieses Jahres seinen 36. Geburtstag. In die Liste prominenter Gratulanten reihte sich auf Social Media unter anderem Kylian Mbappe ein.

Barça-Reunion: Lionel Messi und Sergio Busquets wieder vereint

Mbappe ließ es sich zudem nicht nehmen, Messi für seine Zeit bei Inter Miami alles Gute zu wünschen. Der Argentinier wechselte ablösefrei von der Ligue 1 in die MLS. Dort wird Messi im Übrigen abermals auf Sergio Busquets (34) treffen. Der Mittelfeldspieler gab im Mai seinen Abschied vom FC Barcelona bekannt und heuerte anschließend in Florida an.

Busquets und Messi spielten bis 2021 13 Jahre lang gemeinsam für Barça und prägten die wohl erfolgreichste Ära in der Vereinshistorie der Katalanen. In diesem Zeitraum gewann der FC Barcelona unter anderem drei Champions-League-Titel.

Verwendete Quellen

Instagram