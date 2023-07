Kylian Mbappe: Insider hält Mega-Ablöse für überzogen

Kylian Mbappe (24) will Paris Saint-Germain spätestens im nächsten Jahr verlassen. Für PSG wäre der ablösefreie Abgang des Superstars hingegen ein Albtraum. Der Hauptstadt-Klub strebt daher einen Verkauf in diesem Sommer an. Die hohe Ablöseforderung schränkt den Interessentenkreis aber signifikant ein.