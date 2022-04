Kylian Mbappe jagt Rekord - Messi ist ihm auf den Fersen



Tobias Krentscher

Kylian Mbappe führt die Torschützenliste der Ligue 1 an. Der Superstar von Paris Saint-Germain ist aber nicht nur Top-Torjäger, sondern auch in Sachen Vorlagen an der Spitze. Es winkt ein Rekord. Aber auch sein Mannschaftskollege Lionel Messi lauert auf die Bestmarke.

Foto: / Getty Images

Kylian Mbappe war in den vergangenen drei Jahren der Torschützenkönig in Frankreich. Die Chancen auf eine Titelverteidigung stehen gut. Nach 31 Spieltagen führt er die Rangliste mit 20 Toren vor Martin Terrier (18 Tore) von Stade Rennes an. Sollte Mbappe erneut bester Torschütze werden, würde er in einen elitären Kreis aufsteigen. Bisher konnten nur zwei Spieler in der Ligue 1-Geschichte viermal die Kanone holen: Carlos Bianchi und Jean Pierre Papin.

Bei noch sieben ausstehenden Partien winkt Mbappe aber nicht nur die Torjägerkrone, mit 14 Vorlagen ist er zudem der beste Assistgeber der Liga. Er ist auf der Jagd nach der Bestmarke seines Mannschaftskollegen Angel di Maria (18 Vorlagen in der Saison 2015/2016).

