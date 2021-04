Paris Saint-Germain : "Kylian Mbappe kann der nächste Ballon d'Or-Sieger werden"

"Ich denke, wenn er so weitermacht wie bisher, wenn er weiter so spielt, kann er der nächste Ballon d'Or-Sieger sein", sagte der englische Nationalspieler in Diensten von West Ham United auf dem Youtube-Kanal PRESENTING.

Persönlich kenne er den Franzosen nicht, so Lingard weiter. "Aber er ist ein brillanter Fußballer und er scheint ein netter Kerl abseits des Platzes zu sein." Er habe Instagram-Videos von Mbappe und Neymar gesehen, bei denen "gute Stimmung" herrschte.