Paris Saint-Germain : Kylian Mbappe lässt die Herzen der PSG-Fans höher schlagen

"Wir verhandeln derzeit mit dem Verein", erklärte der wertvollste Spieler der Welt (Marktwert laut Transfermarkt.de: 180 Millionen Euro). Er denke über eine Verlängerung nach, so der 22-Jährige weiter: "Wenn ich mit PSG verlängere, wird das für viele Jahre sein. Bald muss ich eine Entscheidung treffen."

Sportdirektor Leonardo hatte jüngst bereits angedeutet, dass man im Vertragspoker mit Mbappe Fortschritte mache. Mbappes Worte dürften die Herzen der PSG-Fans nun erneut höher schlagen lassen.

Noch ist die Tinte unter einem neuen Arbeitspapier aber längst nicht trocken. "Ich werde darüber nachdenken, was ich in den nächsten Jahren tun möchte und wo ich spielen möchte", kündigt Mbappe an.