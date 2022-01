Paris Saint-Germain : Kylian Mbappe macht Jagd auf Zlatan Ibrahimovic

Kylian Mbappe (23) erzielte im Coupe de France einen Dreierpack, der für den Superstar nicht nur das Aufstellen eines persönlichen Meilensteins bedeutet, sondern auch Zlatan Ibrahimovic in Reichweite rücken lässt.

Zlatan Ibrahimovic erzielte zwischen 2012 und 2016 stolze 156 Tore für Paris Saint-Germain und ist damit hinter Edinson Cavani (200 Treffer) der zweitbeste Torschütze in der Vereinsgeschichte des Hauptstadtklubs. Bald dürfte der Schwede aber auf den dritten Rang verdrängt werden.

Kylian Mbappe markierte am Montagabend im französischen Pokal seine Profitore 199, 200 und 201. Für PSG war es sein 150. Treffer. Bisher netzte der umworbene Weltmeister in der laufenden Spielzeit 18-mal ein und kommt im Schnitt auf 0,72 Tore pro Spiel. Es dürfte nur eine Frage von Wochen sein, wann Mbappe an Ibrahimovic vorbeizieht.