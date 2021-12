Paris Saint-Germain : "Kylian Mbappe muss Situation klären, denn sie wird sein Leben verderben"

Die Auslosung der Achtelfinalpartien der Champions League hat in die Causa Kylian Mbappe neue Brisanz gebracht. Im zweiten Anlauf ist Paris Saint-Germain als kommender Gegner Real Madrid zugelost worden. Der Klub also, der am intensivsten um Mbappes Gunst wirbt.

"Kylian, du musst deine Situation klären, denn sie wird dein Leben verderben", sendet Jerome Rothen in seiner eigenen Show Rothen s'enflamme einen Appell an den Pariser Superstar, am besten noch vor dem brisanten Duell mit seinem potenziellen neuen Arbeitgeber eine Entscheidung zu treffen.