Kylian Mbappe setzt PSG die Pistole auf die Brust - es geht um Neymar

In diesem Sommer unterschrieb Kylian Mbappe (23) einen neuen Dreijahresvertrag bei Paris Saint-Germain. Der Nobelklub hatte gehofft, dass damit endlich Ruhe im eigenen Haus einkehren würde. Doch weit gefehlt: Der Superstar legt seinem Arbeitgeber jetzt die Pistole auf die Brust.

In einem Gespräch mit den PSG-Verantwortlichen soll Mbappe laut El Pais erneut den Verkauf von Sturmpartner Neymar (30) gefordert haben. Bleibt Neymar, werde er gehen, soll Mbappe erklärt haben.

Es ist bekannt, dass die beiden ehemaligen Freunde seit längerem auf Kriegsfuß miteinander stehen. Lokalmatador Mbappe will den Brasilianer nicht mehr in seinem Team haben. Auch, weil er selbst am liebsten über die linke Seite kommt, als Linksaußen ist aber bisher meist Neymar unterwegs.

In seinem neuen Vertrag ließ der verärgerte Angreifer eine Klausel einbauen, die es ihm erlaubt, bei Personalfragen mitzuentscheiden. Im Sommer forderte der Nationalspieler etwa eine hochkarätige Verstärkung für die 9er-Position. Dieser Transfer wurde jedoch nicht realisiert, es kam Perspektivspieler Hugo Ekitike.