Kylian Mbappe: PSG-Besitzer Katar verärgert über erneuten Rummel

Es soll sogar so weit gehen, dass sich Qatar Sports Investments, der Eigentümer des Klubs, von Mbappe und seiner Entourage verraten fühlt, weil man noch im Sommer alles dafür getan hatte, um den Vertrag zu verlängern.

Laut L'Equipe haben die jüngsten Spekulationen in Katar für hochrote Köpfe gesorgt. In Doha war man erst überrascht und dann total verärgert über den erneuten Medienrummel, der um Mbappe verursacht worden war.

"Ich habe nie darum gebeten, im Januar zu gehen", sagte Mbappe am Sonntag nach dem 1:0-Sieg im Spitzenspiel der Ligue 1 gegen Olympique Marseille. Er sei "sehr glücklich" in Paris, so der Weltmeister. Dass Mbappe vor die Journalisten trat, soll vor allem aus Katar angeordnet worden sein.

Verwendete Quellen: L'Equipe