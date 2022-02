Paris Saint-Germain : Kylian Mbappe: "Strategie von Real Madrid hat nicht funktioniert"

In der letzten Minute der Nachspielzeit erlöste Kylian Mbappe die Heimmannschaft aber doch noch, als er zwei Gegenspieler im Strafraum stehen ließ und Courtois zum 1:0-Siegtreffer tunnelte. "Ich bin glücklich", erklärte der Matchwinner nach dem Spiel. "Vor allem war es ein gutes Spiel der Mannschaft. Wir sind zufrieden, aber es war erst das Hinspiel. Für das Auswärtsspiel haben wir jetzt einen leichten Vorteil."

Lange rannte Paris Saint-Germain vergeblich an, Real Madrid verteidigte taktisch am Dienstagabend im Prinzenpark clever mit einer starken Innenverteidigung um David Alaba und Eder Militao. Einige Male rettete Thibaut Courtois zudem die Königlichen, unter anderem bei seinem gehaltenen Elfmeter gegen Lionel Messi .

Während PSG ein deutliches Plus an Ballbesitz und Chancen hatte und spielerisch zu überzeugen wusste, war Real auf Ergebnissicherung bedacht und trat offensiv kaum in Erscheinung. "Sie hatten eine Strategie, die aber hier nicht funktioniert hat", erklärte Mbappe über die Defensivtaktik.