Paris Saint-Germain : Kylian Mbappe trotz Sieg sauer auf Neymar?

Paris Saint-Germain zieht weiter einsam seine Kreise an der Spitze der französischen Liga. Das 2:0 gegen Montpellier sorgte dennoch nicht bei allen Akteuren für Feierlaune. Deutet sich ein Konflikt zwischen zwei Superstars an?

Vor allem das Zuspiel von Teamkollege Neymar regte den Franzosen mächtig auf. "Er [Neymar] gibt mir nie so einen Pass", sagte Mbappe nach Angaben von RMC Sport kurz nach Draxlers Treffer.

Beim Stand von 1:0 nahm PSG-Coach in der 88. Minute einen Doppelwechsel vor, dem auch Kylian Mbappe zum Opfer fiel. Als nur wenige Sekunden später der frisch eingewechselte Julian Draxler den 2:0-Entstand erzielte, war die Freude bei Paris groß. Nur Mbappe war verstimmt.

Der französische Nationalspieler wird seit Monaten mit einem Wechsel zu Real Madrid in Verbindung gebracht. Er möchte vor seinem Transfer aber noch so viele Titel mit PSG gewinnen wie möglich. Aus diesem Grund will er anscheinend häufiger von Neymar ins Szene gesetzt werden.