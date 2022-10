Kylian Mbappe hat Schnappatmung: Darum ist er sauer auf PSG

Kylian Mbappe will PSG angeblich verlassen - Foto: / Getty Images

Kylian Mbappe will laut unzähligen Medienberichten Paris Saint-Germain spätestens im Sommer kommenden Jahres verlassen. Seitdem seine plötzliche Abneigung gegenüber PSG öffentlich wurde, schwemmt es nahezu minütlich neue Meldungen über den Superstar an. Doch warum hat Mbappe eigentlich die Nase voll?

Kylian Mbappe möchte Paris Saint-Germain, obwohl er seinen Vertrag in diesem Sommer erst verlängert hat, den Rücken zudrehen. Darüber war sich die Presse in Spanien und Frankreich in den letzten Tagen einig. Warum Mbappe PSG jetzt doch verlassen möchte, hat vielschichtige Gründe.

Laut Relevo fußt Mbappes Wut mitunter auf die leeren Versprechungen, die ihm von PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi im Rahmen der Vertragsverlängerung gemacht worden sind. Mbappe wurde bei sportlichen Entscheidung ein Mitspracherecht versprochen. Al-Khelaifi soll gegenüber dem Superstar zudem bei der Trainersuche Wortbruch begangen haben.

Kylian Mbappe: Neuer PSG-Trainer war erster Grund

Das Pariser Vereinsoberhaupt soll zunächst versichert haben, dass Zinedine Zidane die Nachfolge von Mauricio Pochettino antreten würde. Als Mbappe erfuhr, dass Christophe Galtier künftig auf dem PSG-Trainerstuhl sitzen wird, hatte das die erste Spannung zur Folge. Damit aber nicht genug.