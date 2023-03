"Kylian Mbappe will für Real Madrid spielen"

Kylian Mbappe bei der FIFA-Veranstaltung "The Best" - Foto: / Getty Images

2021 machte Kylian Mbappe der Öffentlichkeit deutlich, dass er zu Real Madrid wechseln will. Durch seine Aussage übte er Druck auf Paris Saint-Germain auf. Der Scheich-Klub ließ seinen Top-Torjäger aber nicht ziehen.

Ein Jahr später rechneten die Blancos fest mit Mbappe, schließlich lief sein Arbeitspapier am 30. Juni 2022 aus. Der 2018er-Weltmeister hätte ablösefrei an der Concha Espina anheuern können. Doch Mbappe änderte seine Meinung und verlängerte in seiner Heimatstadt bis 2025.

Erfüllen will der Nationalstürmer das Arbeitspapier aber offenbar nicht. Laut Edu Aguirre strebt der 24-Jährige mit Verspätung einen Wechsel in die spanische Hauptstadt an. "Mir wird versichert, dass Mbappe für Real Madrid spielen will", behauptet der spanische Journalist gegenüber El Chiringuito.