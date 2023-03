Kylian Mbappe würde in Italien nur für den AC Mailand spielen

Kylian Mbappe kann sich eine Zukunft in Bella Italia vorstellen. Allerdings nur beim AC Mailand. "Wenn ich kommen sollte, dann nur zu Milan", erklärte der Weltmeister von 2018 am Rande der Fifa Best Awards Gala in Paris.

Seine Vorliebe für die Rossoneri enthüllte Mbappe bereits im vergangenen Jahr. "Meine Verbindung zu Milan ist etwas Besonderes", so der 24-Jährige gegenüber dem Corriere dello Sport. "Meine Nanny war Italienerin und ich habe viel Zeit mit ihrer Familie verbracht, die alle Milan-Fans waren. Dank ihnen habe ich viele Spiele von Milan gesehen und bin ein Fan geworden."

Mbappe, der bei der The Best-Gala hinter Lionel Messi als zweitbester Spieler des vergangenen Jahres ausgezeichnet wurde, steht aktuell noch bis 2025 bei Paris Saint-Germain unter Vertrag. Mbappe kann den Verein aber dank einer Klausel schon 2024 verlassen.