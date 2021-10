Paris Saint-Germain : Olympia-Traum! Kylian Mbappe will Usain Bolt und Co. nacheifern

Kylian Mbappe macht keinen Hehl daraus, dass er an den Olympischen Spielen 2024 in Paris teilnehmen möchte. Das Mitwirken an den letzten Spielen wurde ihm von Paris Saint-Germain verwehrt.

Olympia und Kylian Mbappe – da war doch was. Exakt. Als der französische Fußballverband das vorläufige Aufgebot für die Olympischen Spiele in Tokio bekanntgab, hatte auch Mbappe einen Platz erhalten. Das schmeckte Paris Saint-Germain aufgrund der Mehrfachbelastung überhaupt nicht. Der Klub legte seinen Veto ein, Mbappe musste zu Hause bleiben.

"Als ich London 2012 gesehen habe, wurde mir die Bedeutung dieses globalen Wettbewerbs bewusst", erinnert sich Mbappe im Gespräch mit der L'Equipe. Damals habe er Stars wie LeBron James oder Kobe Bryant gesehen und wollte unbedingt wissen, wie Usain Bolt abschneidet. "Da habe ich mir gesagt, dass ich auch dabei sein will. Ich möchte die Spiele in Paris erleben."

PSG wird sich dann höchstwahrscheinlich nicht mehr gegen eine Teilnahme stemmen können. Mbappe weigert sich momentan seinen auslaufenden Vertrag zu verlängern und soll schon mit Real Madrid vereinbart haben, ab der kommenden Saison gemeinsame Sache zu machen.

Mit Blick auf die Spiele in Paris sagt der Ausnahmekönner: "Es ist ein inneres Gefühl, als ob es mein Schicksal ist, an dieser großen Feier in meiner Stadt, in meinem Land teilzunehmen - 100 Jahre nach dem letzten Wettbewerb in Frankreich."

Dass ihm die Teilnahme an dem sportlichen Großereignis in Tokio verwehrt wurde, verärgert Mbappe. Es sei ein Ziel von ihm gewesen, daran teilzunehmen, sagt er. "Aber sie haben mir schnell den Boden unter den Füßen weggezogen."