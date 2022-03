Paris Saint-Germain : LaLiga-Boss verkündet: Kylian Mbappe verlässt PSG

"Was ich weiß und schon seit einiger Zeit sicher ist, dass er nicht bei PSG bleiben wird, denn das ist schon seit Monaten beschlossene Sache", fügte Tebas an. Die Pariser werden sich in den kommenden Woche also offenbar vergeblich darum bemühen, Mbappes auslaufenden Vertrag zu verlängern.

Nicht nur der hochbegabte Franzose ist von Tebas thematisiert worden. Um die Attraktivität des spanischen Fußballs wieder zu steigern, will er selbstverständlich auch Erling Haaland zukünftig auf der iberischen Halbinsel seiner Berufung nachgehen sehen.

"Haaland wird hoffentlich zu einer spanischen Mannschaft gehen. Aus Wettbewerbsgründen wäre es vielleicht besser, wenn er zu einem anderen Verein als Real Madrid wechseln würde, aber ich würde mich auch freuen, wenn er nach Madrid käme", so Tebas. Der FC Barcelona soll aber bereits aus dem Werben um den Shootingstar ausgestiegen sein.