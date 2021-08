Paris Saint-Germain : Leo Messi in Paris gelandet: Ebnet er den Weg für Mbappes Abschied?

Nasser Al-Khelaifi, Präsident von Paris Saint-Germain, versprach den Fans mehrfach, dass Kylian Mbappe auch in der nächsten Saison für die Franzosen auflaufen würde. Die Ankunft von Leo Messi könnte dieses Versprechen allerdings zunichtemachen. Oder doch nicht?

Sobald feststand, dass Lionel Messi beim FC Barcelona keinen neuen Vertrag erhält, wurde in der Öffentlichkeit über seine sportliche Zukunft spekuliert. Paris Saint-Germain galt schnell für viele Experten als heißester Kandidat auf eine Verpflichtung des 34-Jährigen.

Bevor der eine Superstar kommen kann, wird wohl ein anderer weichen müssen. PSG hat in diesem Sommer bereits zahlreiche Transfers getätigt.

Spieler wie Wijnaldum und Donnarumma kamen zwar allesamt ablösefrei an die Seine, kassieren aber hohe Gehälter. Um dem Financial Fairplay der FIFA gerecht zu werden, könnte daher ein Großverdiener den Klub in dieser Transferperiode verlassen müssen.