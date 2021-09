Paris Saint-Germain : Leo Messi: PSG-Sportdirektor Leonardo bestätigt früheren Kontakt

Im Interview betonte Leonardo, dass Messi bis zum Schluss an einen Verbleib in Barcelona geglaubt habe, was PSG respektierte. Barça konnte die lebende Vereinslegende allerdings trotz aller Bemühungen nicht länger halten, sodass sich für Paris ein Fenster öffnete. "Nachdem sein Abgang verkündet wurde, haben wir ihn wieder kontaktiert. Die Lust, die er zeigte, zu uns zu kommen, motivierte uns noch mehr, es zu tun."

In der französischen Hauptstadt besitzt Lionel Messi nun einen Vertrag bis 2023 mit einer Option auf ein weiteres Jahr. Gemeinsam mit Kylian Mbappe und Neymar bildet er auf dem Papier sicherlich den gefährlichsten Sturm Europas.