Lionel Messi spricht Klartext über Beziehung zu Kylian Mbappe

Argentiniens Keeper Emiliano Martinez hatte Kylian Mbappe nach dem WM-Endspiel bei den Feierlichkeiten in der Kabine und beim Empfang der Albiceleste in Buenos Aires verunglimpft. Mbappe verkniff sich einen Konter. "Die Feierlichkeiten sind nicht meine Sache", sagte der PSG-Superstar. "Ich verschwende keine Energie für solche sinnlosen Sachen."

"Ich mag solche Sachen nicht", so der langjährige Superstar des FC Barcelona. "Ich schätze es natürlich. Irgendwie fühle ich mich aber unwohl, wenn ich im Mittelpunkt stehe und so behandelt werde". Es sei aber natürlich auch schön, diese Anerkennung zu bekommen.

Messi: "Mir gefällt nicht, was ich getan habe"

Worauf Messi nicht stolz ist: Sein Verhalten am Rande des Viertelfinales gegen die Niederlande. "Ich muss zugeben, dass es mir nicht gefällt, was ich getan habe. Aber in solchen Momenten herrscht so große Anspannung und Nervosität, alles geht sehr schnell", so Messi.

Nach dem Sieg im Elfmeterschießen hatte sich Messi zur Trainerbank der Niederlande begeben und Oranje-Coach Louis van Gaal mit Gesten und Worten deutlich gemacht, dass dieser vor dem Spiel zu viel über ihn geredet habe.

Verwendete Quellen: Sport