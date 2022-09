Paris Saint-Germain Leo Messi über bisherige PSG-Zeit: "Die Wahrheit ist..."

Lionel Messi (35) spielt seit 2021 bei PSG - Foto: / Getty Images

Trotz des Hypes konnte Lionel Messi (35) in seiner Premierensaison für Paris Saint-Germain nicht jeden Kritiker vollends überzeugen. Vor allem sich selbst will er in den kommenden Monaten beweisen, dass er immer noch der beste Spieler dieses Planeten ist.

"Ich fühle mich gut. Ganz anders als letztes Jahr, aber ich wusste schon vorher, dass es so sein würde. Dieses Jahr wird anders", prognostizierte Messi während der Länderspielpause. Nach 21 Jahren beim FC Barcelona wechselte der Argentinier im Sommer 2021 zu PSG, wo er zunächst mit Anpassungsproblemen zu kämpfen hatte. Diese Startschwierigkeiten hat der Superstar mittlerweile hinter sich gelassen. "Ich habe mich an meinen neuen Klub gewöhnt, an die Umkleide, an ihr Spiel, an die Mitspieler", erklärte Messi. "Die Wahrheit ist, dass ich mich jetzt sehr wohlfühle und mich selbst wieder genieße." Seine Fans werden diese Worte mit Freude vernehmen. Messis Gegner hätten auf die Kampfansage hingegen wohl lieber verzichtet. Denn bereits in seinem ersten Jahr für PSG lieferte der Angreifer solide Zahlen ab. Elf Treffer standen 15 Torvorlagen gegenüber. Teamkollege Neymar (30), wies mit 13 Toren und acht Assists ähnliche Werte auf.