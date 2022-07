Bande machte Ibiza unsicher Leo Messi und Rafa Nadal entgingen knapp einem Verbrechen

Die Mittelmeerinsel Ibiza ist eigentlich für wilde Partys und gute Laune bekannt. Die vielen Luxus-Objekte ziehen aber auch Diebesbanden an. Solchen Verbrechern wären beinahe auch Lionel Messi (35) und Rafael Nadal (36) zum Opfer gefallen.

In den letzten Tagen wurden auf Ibiza nach Angaben der örtlichen Polizei mehrere Villen ausgeraubt. Und das ausgerechnet in der Straße, in der die Sport-Ikonen Lionel Messi und Rafa Nadal ihre Domizile haben. Bevor die Täter deren Anwesen ins Visier nehmen konnten, waren sie allerdings schon ins Netz der Ermittler gegangen.

Nicht so viel Glück hatte Messis Teamkollege Marco Verratti (29). Der Mittelfeldspieler von Paris Saint-Germain zählt laut dem Mirror zu den prominentesten Opfern des Raubzugs. Da die "organisierte Verbrechergruppe mit albanischem Hintergrund" nach Polizeiangaben gefasst ist, darf Verratti wohl auf die Rückerstattung der gestohlenen Gegenstände hoffen.