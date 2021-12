Paris Saint-Germain : Leonardo: 7 Klubs haben mehr als PSG ausgegeben - Marquinhos soll für immer bleiben

In Kylian Mbappe (22) droht Paris Saint-Germain am Saisonende einen Hochkaräter zu verlieren. Mit Mannschaftskapitän Marquinhos soll das nicht passieren, wie Sportdirektor Leonardo beteuert.

"Marquinhos bleibt bis zum Karriereende bei uns", kündigt Leonardo laut dem Radiosender RMC gegenüber 200 Studenten in einer Frage-und-Antwort-Runde zum Thema "Wirtschaft und Management internationaler Klubs" an der Sorbonne-Universität an. Marquinhos wolle Paris nicht verlassen.

Der brasilianische Innenverteidiger war 2013 für knapp 40 Millionen Euro Ablöse vom AS Rom in die französische Hauptstadt gewechselt. Damals stachen die Franzosen unter anderem den ebenfalls interessierten FC Barcelona aus. Marquinhos hat sich seit dem Abschied von Thiago Silva zu Chelsea zum Abwehrchef gemausert und läuft als Mannschaftskapitän auf.