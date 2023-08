Auch dank Kylian Mbappe: Ligue1 will Mega-TV-Deal rausschlagen

Auch für die Ligue 1 ist ein Kylian Mbappe auf dem Platz goldwert - im wahrsten Sinne des Wortes: Im September stehen neue Verhandlungen für die TV-Rechte an, Medienberichten zufolge könnte sich der geplante Zuwachs ohne Mbappe in Grenzen halten.

Die Angst in Frankreich war groß, dass die Liga das große Aushängeschild verliert. Der Streit zwischen Kylian Mbappe und seinem Arbeitgeber PSG drohte zu eskalieren. Beide Parteien kamen aber am ersten Spieltag zusammen und fanden eine Lösung. Der 24-Jährige wird wieder in den Kader von Luis Enrique aufgenommen.

Nach der Rückkehr des Torschützenkönigs der vergangenen Saison in den PSG-Kader hoffen die Verantwortlichen der französischen Liga nun, einen großen TV-Deal herauszuschlagen. Der neue Deal soll laut der Zeitung AS eine Milliarde Euro pro Jahr bringen und den aktuellen Wert, der unter 700 Millionen Euro liegt, deutlich übersteigen.

Ligue 1 hinkt den Topligen hinterher

Mit den Einnahmen sollen sich auch die Ausgaben der Vereine erhöhen, dadurch sollen die Vereine auch international erfolgreicher sein. In den letzten Jahren hinkt die Ligue 1 den anderen Topligen deutlich hinterher.

In der vergangenen Saison hat auch die Eredivisie in der UEFA-5-Jahreswertung mehr Punkte gemacht als die französische Liga. Mit dem neuen Geld sollen talentierte Kicker aus Frankreich in der eigenen Liga gehalten werden und sich zudem das Standing der Klubs in Europa verbessern.

Mit Kylian Mbappe kann die Ligue 1 weiterhin auf ihr Aushängeschild zählen. Das ist vor allem wichtig, da im Sommer 2024 neben der Europameisterschaft, bei der der 24-Jährige die Nationalelf als Kapitän auf das Feld führen soll, auch die Olympischen Spiele in Paris anstehen. Mbappe, der in Bondy unmittelbar östlich von Paris geboren wurde, will an den Spielen teilnehmen und mit Frankreich die Olympia-Gold holen.

