Paris Saint-Germain : Lionel Messi: Absoluter Wucher! So viel kostet sein PSG-Trikot

The hype is real! Menschenmassen versammeln sich vor den Stores von Paris Saint-Germain in langen Schlangen, um ein Trikot ihres neuen Superstars Lionel Messi zu ergattern – und nehmen dafür in Kauf, einen dreistelligen Betrag auszugeben.

PSG bietet das Trikot mit der Rückennummer 30 und diversen Aufnähern von der Ligue 1 oder der Champions League für "nur" 115 Euro an. Für das ultimative Erlebnis, also den Stoff, der auch für die Profishirts verwendet wird, muss der Messi-Fan sogar bis zu 165 Euro zahlen.

Im Onlineshop gibt es derweil nur eine Variante, die für 157,50 Euro erhältlich, momentan aber komplett vergriffen ist. Aufgrund des freilich erwarteten Ansturms dürfte PSG Teile der aufgewendeten Summe, die für einen Messi-Transfer nötig war, schon bald generiert haben.

La Pulga soll an der Seine zukünftig mit 41 Millionen Euro im Jahr alimentiert werden. Allein für die Paraphierung seines Zweijahresvertrags soll Messi 40 Millionen Euro Handgeld erhalten haben.