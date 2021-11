Paris Saint-Germain : Lionel Messi äußert sich zu seinem Gesundheitszustand

Ein inspirierender Auftritt, so wie es viele von Lionel Messi in dem so wichtigen Duell erwartet haben, war es nicht. Dank eines 0:0 gegen Brasilien fixierte Argentinien jedoch die Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Katar. Für Messi ist es die fünfte Teilnahme an jenem Großereignis.

Der 34-Jährige stand in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch deutscher Zeit sogar in der Startelf – und spielte am Ende die vollen 90 Minuten. Paris Saint-Germain wird das mit düsterer Miene zur Kenntnis genommen haben. Messis Klub beschwerte sich öffentlich darüber, dass La Pulga trotz anhaltender Oberschenkel- und Kniebeschwerden für die Albiceleste nominiert wurde.