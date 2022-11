Lionel Messi wird bei PSG immer besser - Auszeichnung winkt

Lionel Messi (35) spielte nach seiner Ankunft bei Paris Saint-Germain eine für seine Verhältnisse durchwachsende Saison. Im zweiten Jahr an der Seine kommt der siebenmalige Weltfußballer immer besser in Form.

Die Fans im Prinzenpark haben sich in den kleinen Argentinier mit Verspätung verliebt, feierten ihn zuletzt mit Sprechchören, nachdem es in der vergangenen Saison vereinzelt sogar Unmutsäußerungen gegen den Superstar gegeben hatte.

Gouiri hat in fünf Spielen fünf Tore erzielt, Terrier kommt auf ebenfalls fünf Treffer, lieferte zudem zwei Vorlagen im Oktober. Messi absolvierte nur vier Partien im Vormonat, was ihn nicht aber daran hinderte, drei Tore und drei Vorlagen für Paris Saint-Germain auf den Rasen zu zaubern.

Messi feiert 10. Geburtstag von Sohn Thiago

Sportlich läuft es für Messi mittlerweile rund in Frankreich, auch privat ist der Superstar happy. In der Vorwoche stand der 10. Geburtstag von Messis Sohn Thiago auf dem Programm. Die Messis veröffentlichten in den sozialen Netzwerken ein Familienfoto, das Thiago im Trikot der argentinischen Nationalmannschaft zeigt.

Messis Partnerin Antonella Roccuzzo gebar Thiago am 2.11.2012 in Barcelona. Messi trägt den Namen seines ältesten Sohns als Tattoo auf seinem linken Bein. Am 11. September 2015 brachte Antonella ihren zweiten Sohn, Mateo, zur Welt. Am 10. März 2018 wurde Ciro geboren.