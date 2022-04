Lionel Messi denkt nicht an vorzeitigen PSG-Abschied

Die Gerüchteküche gehört zum Fußball mittlerweile dazu wie die Tore auf dem Spielfeld. Permanent wird über Wechsel spekuliert, auch Lionel Messi ist Teil der Transfergerüchtewelt.

La Pulga ging zwar erst im vergangenen Sommer von Barça zu PSG, laut vereinzelten Berichten will Messi seine Zelte in Paris allerdings bereits nach einer Saison wieder abbrechen. Eine Rückkehr zum FC Barcelona wurde ebenso medial thematisiert, wie ein Wechsel in die Major League Soccer oder eine Rückkehr nach Argentinien.